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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.34% في ختام جلسة الثلاثاء
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
أنهي المؤشر العام لسوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.34% رابحاً 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1506.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ، وبلغ حجم التداولات بسوق البحرين المالي اليوم نحو 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود في ختام التعاملات
وتصدر الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.12% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23% ، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.13% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.19%.، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.98%
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