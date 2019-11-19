عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.34% في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق البحرين المالي 

أنهي المؤشر العام لسوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.34% رابحاً 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1506.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ، وبلغ حجم التداولات بسوق البحرين المالي اليوم نحو 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
 
قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود في ختام التعاملات 

وتصدر الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.12% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23% ، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.13% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.19%.، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.98%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 9 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

موضوعات متعلقة

بورصة البحرين تقفز لـ1% بختام جلسة اليوم

البنوك التجارية تقود بورصة البحرين للصعود 1.71% بختام التعاملات

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.36% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.10% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.21% بختام جلسة الخميس

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status