مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.34% في ختام جلسة الثلاثاء





سوق البحرين المالي





أنهي المؤشر العام لسوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.34% رابحاً 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1506.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ، وبلغ حجم التداولات بسوق البحرين المالي اليوم نحو 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود في ختام التعاملات



