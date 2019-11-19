تركيا تعلن موعد ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلادهم

كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن موعد ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلادهم، حسبما ذكرت قناة العربية.

وبحسب قناة العربية، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "يتوقف عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام على المدة التي ستستغرقها العملية، لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، العملية جارية".

وأضاف صويلو: "أعتقد أننا سنكون قد أرسلنا جزءاً كبيراً منهم لبلادهم بحلول نهاية العام".

وقد أعلن سليمان صويلو، في 2 نوفمبر، أن بلاده "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وبدات السلطات التركية، في ترحيل من لديها من تنظيم "داعش" الذين جرى ضبطهم خلال العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، في 11 نوفمبر تشرين الثاني. وقامت بترحيل مواطني من الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا، وأعلنت عن خطط لطرد سبعة مواطنين ألمان آخرين ومواطنيْن أيرلنديين و11 مواطناً فرنسياً.



وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذير الاتحاد الأوروبي بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين، إذا لم يتلق الدعم اللازم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست إن بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها.

وأضاف: "سواء حصلنا على دعم أم لا فسنواصل مساعدة الضيوف. لكن إذا لم ينجح ذلك فسيتعين علينا فتح الأبواب".

يذكر أن أنقرة كررت مراراً دعوتها الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في استضافة أكثر من 3.5 مليون لاجئ. وفي العاشر من أكتوبر، قال أردوغان إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون لاجئ، إلى أوروبا، إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال وفق ما ذكرته "رويترز".