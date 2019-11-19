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كورة لايف| مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر بتاريخ 19-11-2019 مباراة ودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:37 م
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مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر
مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر
الفجر الرياضي
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بعد خسارة البرازيل في السوبر كلاسيكو الذي أقيم في المملكة العربية السعودية من الأرجنتين بهدفٍ نظيف من توقيع ميسي، يستعد منتخب السامبا لخوض ثاني مبارياته الودية في شهر نوفمبر الذي يشهد التوقف الدولي الأخير في العام الحالي 2019.

ستكون ثاني مباريات المنتخب البرازيلي في التوقف ضد كوريا الجنوبية المتطورة منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ عام 2002 التي استضافت فيه كأس العالم مناصفةً مع اليابان، ونجح الكوريون في ذلك التوقيت في الحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من تركيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، اليوم، حيث يواجه منتخب البرازيل كوريا الجنوبية ودياً فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات، حيث يسعى كل منتخب في تحقيق الانتصار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة، خاصة أن هناك ارتباطات ومنافسات قوية تنتظرهما.

وكان المنتخب البرازيلى قد خاض مباراة ودية ضد غريمه التقليدى الأرجنتين منذ أيام قليلة بالسعودية وخسر بهدف دون رد.
جاء هدف الأرجنتين عن طريق الأسطورة ليونيل ميسى بالدقيقة 14.

بث مباشر مباراة منتخب البرازيل اليوم ، ويأمل المنتخب البرازيلي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وأن يعوض خسارته المريرة أمام المنتخب الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المباراة يعاني المنتخب الكوري الجنوبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 خاصةً في الجولتين الأخيرتين، فقد فشل في التسجيل أمام كوريا الشمالية ولبنان على التوالي واكتفى بنقطتي التعادل السلبي من المباراتين، لتُهدد بذلك صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

لن يتغير تشكيل السامبا في لقاء المنتخب الكوري كثيرًا عن سابقه، ففي حراسة المرمى من المتوقع أن يتواجد أليسون، وأن يتواجد أمامه الرباعي إيمرسون وفيليبي وماركينيوس ودانيلو، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم فابينيو ودوجلاس لويز وأرتور، أما الهجوم فسيُدفع فيه برودريجو وروبيرتو فيرمينو وريتشارلسون.



البرازيل Vs كوريا الجنوبية.
البطولة : مباراة ودية .
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

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موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم
البطولة : مباراة ودية
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية

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