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دراسة: الصيام المتقطع يطيل عمر مرضى قسطرة القلب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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يتبنى الكثير من الناس الصيام المتقطع كحمية لتخفيض وزنهم، ولكن وجدت دراسة أمريكية جديدة أن هذا النظام الغذائي قد يساعد على زيادة طول العمر عند مرضى قسطرة القلب.

وقسطرة القلب هي إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية. وأثناء قسطرة القلب، يتم إدخال أنبوب رفيع طويل يسمى القسطرة في الشريان أو الوريد في أذنك أو رقبتك أو ذراعك وخيطه عبر الأوعية الدموية إلى قلبك.

وباستخدام هذا القسطرة، يمكن للأطباء إجراء اختبارات تشخيصية، أو علاج أمراض مثل رأب الأوعية التاجية والدعامة التاجية.

وفي دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد القلب الطبي Intermountain في سولت ليك سيتي، سأل الباحثون 2000 مريض يخضعون لقسطرة القلب من 2013 إلى 2015 سلسلة من الأسئلة حول نمط الحياة، بما في ذلك ما إذا كانوا يمارسون الصيام المتقطع أم لا.

وثم تابع الباحثون هؤلاء المرضى بعد 4.5 سنوات ووجدوا أن الصيام الروتيني لديهم معدل بقاء أكبر من أولئك الذين لم يفعلوا.

وتم تقديم نتائج الدراسة في الدورات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2019 في فيلادلفيا في 16 نوفمبر.

وقد أجرى المعهد نفسه من قبل دراسات حول خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الشريان التاجي لدى المرضى ووجد أن المعدلات منخفضة لدى المرضى الذين يمارسون الصيام المتقطع الروتيني. نُشرت هذه الدراسات في عامي 2008 و2012.

ولماذا لا يزال الصيام المتقطع طويل الأجل يؤدي إلى نتائج صحية أفضل غير معروف إلى حد كبير، ولكن الدكتور بنجامين هورن، مؤلف الدراسة، قال إنه قد يكون مجموعة من العوامل.

ويؤثر الصيام على مستويات الهيموجلوبين لدى الشخص، وعدد خلايا الدم الحمراء، وهرمون النمو البشري، ويخفض مستويات الصوديوم والبيكربونات، مع تنشيط الكيتون والبلعمة الذاتية، كرد فعل طبيعي على انخفاض مستويات الجلوكوز، بسبب تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات أو الصيام.

وأضاف، كل هذه العوامل تؤدي إلى صحة أفضل للقلب وتقلل على وجه التحديد من مخاطر فشل القلب ومرض القلب التاجي.
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الكلمات المفتاحية

قسطرة القلب الصيام المتقطع

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