وزيرة الصحة تجتمع بالشركات المنفذة لمشروع تطوير مستشفى الحضري بجنوب سيناء

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا بالشركات المنفذة لمشروع تطوير مستشفى الحضري بالطور، بمقر محافظة جنوب سيناء بالطور، حيث شددت على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للمواعيد المحددة، كما تم استعراض الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بمقترح تعديل البرنامج الوظيفي للمركز الحضري وتم الاتفاق على مضاعفة عدد أسرة المرضى الداخلي وإضافة خدمتي علاج الأورام والأشعة المقطعية وبعض الخدمات التشخيصية الأخرى، وتجهيز غرفتي عمليات على أعلى مستوى خاصتين بالجراحات الدقيقة، موجهةً بتخصيص قاعة محاضرات لاعتماد المستشفى الحضري ليكون أحد المستشفيات المعتمدة ببرنامج الزمالة المصرية كما تم تعديل بعض الخدمات بقسم الاستقبال والطوارئ إضافة إلى قسم لحضانات الأطفال.



رافق الوزيرة في زيارتها للمستشفى الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وعدد من قيادات وزارة الصحة.



يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.