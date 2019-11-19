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yalla shoot| مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 19-11-2019 مباراة ودية مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
الفجر الرياضي
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تترقب أنظار محبي كرة القدم بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بدون تقطيع اليوم حيث ستكون مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر اليوم في صدارة اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة حيث المنتخبان مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 في إطار المواجهات الودية التي تجمع بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولية الحالية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي حيث ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر السابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم .

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، اليوم، حيث يواجه منتخب البرازيل كوريا الجنوبية ودياً فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات، حيث يسعى كل منتخب في تحقيق الانتصار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة، خاصة أن هناك ارتباطات ومنافسات قوية تنتظرهما.

وكان المنتخب البرازيلى قد خاض مباراة ودية ضد غريمه التقليدى الأرجنتين منذ أيام قليلة بالسعودية وخسر بهدف دون رد.
جاء هدف الأرجنتين عن طريق الأسطورة ليونيل ميسى بالدقيقة 14.

بث مباشر مباراة منتخب البرازيل اليوم ، ويأمل المنتخب البرازيلي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وأن يعوض خسارته المريرة أمام المنتخب الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المباراة هي الثانية له خلال شهر نوفمبر الجاري بعد أن توقف دولياً منذ بداية عام 2019 حيث التقى منتخب البرازيل ومنتخب كوريا الجنوبية خلال عام 2002، في كأس العالم والذي أقيم في اليابان وتمكن المنتخب الكوري من الحصول على المركز الرابع بعد أن خسر خلال مباراته أمام المنتخب التركي خلال المباراة التي أقيمت لتحديد المركز الثالث والرابع، وعلى الرغم من معاناة المنتخب الكوري في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث فشل في إحراز أي أهداف خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب كوريا الشمالية، والمنتخب اللبناني وتعادل سلبياً خلال المباراتين ، وهذا ما يهدد صدارته في المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

البرازيل Vs كوريا الجنوبية.
البطولة : مباراة ودية .
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

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