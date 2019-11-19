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"بالأسود وسلسلة طويلة".. إيمان العاصي في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:29 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة إيمان العاصي أحدث صورها، ذلك عبر صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة مبهرة.

علقت إيمان العاصي على الصورة وكتبت: "عام 2020 تنبعث منه رائحة النجاح والبركات، وهي رسالة منها تحمل البهجة والتفاؤل عن السنة القادمة، وظهرت في الصورة وهي ترتدي "تي شيرت" أسود مكشوف الأكتاف تميز فيه، مع نظارة شمس سوداء، وبعض الحلي البسيط الذي زاد من جمال طلتها الصباحية.

قام جمهورها ومتابعيها بتسجيل إعجابهم بالصورة، حيث علقت الفنانة هند عبد الحليم وكتبت "جمال"، وقامت الفنانة علياء عساف بترك تعليق بالعلامة التعبيرية "القلوب" إعجاباً منها بهذه الطلة المميزة.

شاركت النجمة إيمان العاصي مؤخرا في بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك" في جزئه الثالث من خلال حكاية "كله بالحب"، والتي حققت نجاح كبير وقدمت الشخصية ببراعة كبيرة أثني عليها الجمهور، وهي فتاة بدراسة علم التخاطر، وتستخدمه لقراءة أفكار المحيطين بها والسيطرة عليهم.

ينتمي مسلسل نصيبي وقسمتك للمسلسلات المطولة والتي تقدم قصصا منفصلة متصلة، تدور الأحداث بشكل اجتماعي إنساني، ويتعرض لعدد من المشكلات الهامة بين الأفراد في المجتمع وعلاقاتهم الاجتماعية.

حكاية "كله بالحب" في مسلسل نصيبي وقسمتك ٣ شارك في بطولته إيمان العاصي، شريف سلامة، هاجر أحمد، أيمن عزب، سارة نخلة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

شاركت النجمة إيمان العاصي مؤخرا في بطولة فيلم "حرب كرموز" السينمائي، الذي عُرض في العام الماضي "2018"، ودارت أحداثه حول فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وفتاة تتعرض للاغتصاب علي يد مجموعة من الإنجليز، وتدور الاخداث في إطار إكشن.

شارك في بطولة الفيلم أمير كرارة، محمود حميدة، إيمان العاصي، غادة عبدالرازق، مصطفي خاطر، محمود حجازي، محمد عز، من إخراج بيتر ميمي، قصة محمد السبكي، إنتاج محمد السبكي.
"بالأسود وسلسلة طويلة".. إيمان العاصي في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام"
"بالأسود وسلسلة طويلة".. إيمان العاصي في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام"
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فن سينماء الفجر الفني إيمان العاصي أخبار الفن والمشاهير

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