وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي الحضري بطور سيناء وتوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير (صور)

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية ب "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقًا"، ليصبح مستشفي يضم أغلب التخصصات الطبية، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.



رافق الوزيرة في زيارتها للمستشفى الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وعدد من قيادات وزارة الصحة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة، لافتًا إلى أنها شددت على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الجديد، ومعايير هيئة الرقابة والاعتماد، كما وجهت بتعديل البرنامج الوظيفي للمركز وزيادة أعداد الأسرة بالقسم الداخلي، والرعاية المركزة، واستغلال المساحات والغرف بالمركز، الاستغلال الأمثل، لإضافة خدمات طبية جديدة.



وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان وجهت أيضًا خلال زيارتها بتعديل مسارات المرضى داخل قسم الطوارئ لتتوافق مع معايير الجودة، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، مشيرة إلى إمداد المستشفى بكافة التجهيزات الطبية لخدمات علاج الأورام، وجراحات القلب، وعددا من التخصصات الأخرى.



وقال إن المركز يخدم حوالي 39 ألف نسمة ويحتوي على 27 سريرًا، وغرفتي عمليات، ومعملًا، وقسم أشعة، و6 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية، مؤكدا على أنه جاري زيادة قدرته الاستيعابية، لخدمة المرضى.



وتابع أن الوزيرة وجهت بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات، فضلا عن تفعيل شبكة "الواي فاي" بسكن الأطباء.



وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المركز، كما استمعت للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم.