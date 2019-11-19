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جمارك سفاجا تحبط تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تمكن رجال جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاوله الأولى وبناء على إخبارية سرية من محمد حافظ مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر بوجود معلومات عن محاولة إخفاء وتهريب أصناف محظورة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 1340 لسنة 2019 أمتعة شخصية مشحونة من الكويت باسم "ي. ج. ي".

وتم معاينة وكشف الطرود وتبين وجود 3 جراكن خاصة بمواد تنظيف السيارات بها 60 كيلو جرام من زيوت الشيش الالكترونية مخفاة بعيدا عن الطرود بهدف تهريبها.

وفي المحاولتين الثانية والثالثة تم ضبط 10 أكياس غذاء ملكات النحل بوزن 700 جرام و10 دستة من الكريمات المرطبة للأماكن الحساسة وكمية من مستحضرات تجميل.

وبلغت قيمه التعويضات الجمركية المستحقة 453 ألفا و313 جنيها.

واشترك في الضبط محمد رفعت عماد أبوالفضل مفتشى مكافحة التهرب الجمركي وناصر فارس وأحمد شاكر وخالد حمزة ومحمد فوزي ومحمد ربيع تحت إشراف محمد عبد المنعم وعطية عبد المجيد وعلا الشمندي تحت إشراف محمود أبودوح الجلالى مدير إدارة الركاب.

وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي رقم 318 لسنة 2019.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك وعبد الرازق المشرف على الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي وزين العابدين محمد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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