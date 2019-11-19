هل تغيير الحفاضة لطفل ينقض الوضوء؟.. "الإفتاء" توضح (فيديو)

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "ما حكم أرباح الودائع؟".





وعقب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن أرباح الودائع جائزة شرعًا".





وردًا على حكم الزوج الذي يهمل زوجته ولا ينفق عليها ويتركها بمفردها، أكد "العجمي"، أن هذا حرام شرعًا، ولا يحتاج لمفتي، ولكن لماذا يفعل الزوج هذا، فعلينا البحث عن الأسباب التي دعته لهذا.





وحول ماذا نفعل للمتوفي؟، أوضح أمين الفتوى، أنه علينا قراءة القرآن والصدقة له والإكثار من زيارته، فالزيارة للأرواح التي تأنس بالأحياء وليس زيارة للعظام والجدران، مشددًا على ان المتوفي يعلم بمجيء من كان يعرفه في الدنيا ويرد عليه السلام.



