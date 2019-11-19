توقيع تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر





شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على تعديل عقد فئات تداول السولار والبوتاجاز بمحطة الصب السائل لشركة سونكر بميناء العين السخنة ، وقع العقد المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.





ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في بنود التعاقد في اطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز ودعم البنية الأساسية واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل بما يسهم في تأمين جانب من احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز حيث يتيح التعاقد استخدام التسهيلات لاستقبالهما وتخزينهما ، فضلاً عن اتاحة استقبال ناقلات عملاقة على الرصيف البحرى بميناء السخنة ، ويتمشى هذا المشروع مع استراتيجية وزارة البترول في تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.





ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل التسهيلات الخاصة باستقبال وتدفيع السولار في الشبكة القومية للمنتجات البترولية في سبتمبر الماضى ، وجارى حالياً الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال مايو القادم ، وتبلغ تكلفة انشاء المشروع حوالى 500 مليون دولار وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة بتروجت.







