حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5

الأرصاد تعلن طقس بارد أخر الليل





نشر موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019، حيث توقع خبراء الأرصاد أن الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل وطقس بارد في أخره.





الأرصاد تكشف عن سقوط أمطار





وتابع خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





درجات الحرارة غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر





وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة غدا في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة غدا في كافة أنحاء الجمهورية.





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 14 25 شبين الكوم 14 25 طنطا 14 25 دمنهور 14 25 الإسكندرية 14 25 بلطيم 15 25 مطروح 13 23 السلوم 12 24 سيوة 12 24 بورسعيد 20 24 دمياط 20 24 الزقازيق 12 25 الإسماعيلية 11 25 السويس 14 26 العريش 12 23 رفح 11 23 رأس سدر 16 26 نخل 5 22 نويبع 19 24 طابا 12 23 كاترين 8 22 الطور 14 25 شرم الشيخ 20 27 الغردقة 18 27 مرسى علم 19 26 الفيوم 15 26 بني سويف 15 26 المنيا 14 26 أسيوط 14 26 سوهاج 15 27 قنا 16 28 الأقصر 17 29 أسوان 19 29 أبو سمبل 17 28 الوادي الجديد 14 29 شلاتين 21 28 أبو رماد 21 28 حلايب 23 27 رأس حدربة 22 27