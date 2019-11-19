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حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:59 م
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طقس ممطر - صورة أرشيفية
طقس ممطر - صورة أرشيفية
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الأرصاد تعلن طقس بارد أخر الليل

نشر موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019، حيث توقع خبراء الأرصاد أن الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل وطقس بارد في أخره.

الأرصاد تكشف عن سقوط أمطار

وتابع خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر

وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة غدا في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة غدا في كافة أنحاء الجمهورية.

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة1425
شبين الكوم1425
طنطا1425
دمنهور1425
الإسكندرية1425
بلطيم1525
مطروح1323
السلوم1224
سيوة1224
بورسعيد2024
دمياط2024
الزقازيق1225
الإسماعيلية1125
السويس1426
العريش1223
رفح1123
رأس سدر1626
نخل522
نويبع1924
طابا1223
كاترين822
الطور1425
شرم الشيخ2027
الغردقة1827
مرسى علم1926
الفيوم1526
بني سويف1526
المنيا1426
أسيوط1426
سوهاج1527
قنا1628
الأقصر1729
أسوان1929
أبو سمبل1728
الوادي الجديد1429
شلاتين2128
أبو رماد2128
حلايب2327
رأس حدربة2227

بيان الهئية العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في مصر، ودرجات الحرارة غدا في مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5
حالة الطقس غدا الأربعاء 20/11/2019 في مصر.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5
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