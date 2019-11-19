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بالأسعار.. ننشر التفاصيل الكاملة حول الأراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة - طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة
الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة
الفجر الاقتصادي
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الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة
 طرحت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية مجموعة من الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة بالحي السكنى بالعاصمة الإدارية بطريقة تخصيص جديدة وهى الاسناد بالأمر المباشر، وتم تخصيص هذه الأراضي لإقامة بعض المشروعات الهامة في العاصمة الادارية، ونتعرض فيما يلي اهم أماكن هذه الأراضي واسعارها والمشروعات المحدة لها وكيفية التقديم للحصول عليها.

الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة

أولًا.. أعلنت وزارة الاسكان تخقيص قعطة أرض بمساحة تبلغ نحو 4951 مترا  تقع بالحى السكنة بالعاصمة الادارية الجددية وتم تخصيصها لإقامة محطات خدمة وتموين السيارات ويصل سعرها إلى نحو 7895 جنيهًا.

ونشرت وزارة الاسكان ايضًا النسب البنائية لهذه الأرض وتضمنت ألا تزيد هذه النسب عن 15% فقط من المساحة المخصصة للخدمات من ضمنها مظلة السيارات، وشمل ما أعلنت الوزارة عنه ايضًا هو الارتفاع المسموح للمباني وهو دور أرضي ودور أول للمبنى الادارى فقط، بالإضافة إلى مباني الغسيل والصيانة ويشترط لاقامة هذا المشروع أن يقوم الحاصل على قطعة الارضي بالحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية بالمساحات.

ثانيًا.. أعلنت وزارة الاسكان عن قطعة أرض اخرى لإقامة نشاطات خدمية في نفس المنطقة بالعاصمة الادارية الجديدة وتبلغ مساحتها نحو 1366 مترا وتم تخصيصها لنشاط حضانة، ووفقا لما أعلنته الوزارة على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي وأول إدارة للحضانة فقط.

 ثالثًا.. أعلنت وزارة الاسكان عن قطعة أرض أخرى في الحى السكنة بالعاصمة الادارية بمساحة تصل الى 2308مترا وسعر 9340 جنيها للمتر وتم تخصيصها لانشطة إدارية، كما اشترطت الوزارة أيضا ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به بدروم، وأرضي، ودورين متكررين.

الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة
الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة

طريقة الحصول على الأراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة

 أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية طريقة التقديم للحصول على قطعة ارض استثمارية بالعاصمة الادارية ونستعرضها في النقاط التالية:

 - يقوم المستثمر بتقديم طلب  للحصةل على قطعة ارض بالنشاط الوارد في الطلب باسم نائب رئيس هيئة قطاع التخطيط والمشروعات أو مساعده.

-يتم تحديد المدنية المطلوبة مع ضروة ان يكون طلب المستثمر ملصق عليه طابع الشهيد المشار اليه بالقانونم.

- يتم ارفاق دراسة جدوى للمشروع المراد اقامته على هذه الارض والاوراق القانونية للرشكة المتقدمة للحصول على الارض.

- يخاطب المستثمر على العنوان الوارد بالطلب ويشمل سعر متر الارض وبالاضافة إلى 10% من اجمالى سعر الارض، وفي حالة عد التزام المستثمر بسداد مبلغ 10% كمقدم جدية حجز يتم الغاء الوعد بالبيع وخصم 50% من المقدم.

الأوراق المطلوبة للحصول على الأرض

- شهادة بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك حتى تاريخ تقديم الطلب.

- صورة من مستخرج السجل التجاري للشركة.

- صورة من عقد تأسيس الشركة.

- صورة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مراقب حسابات 

- صورة من صحيفة الاستثمار الخاصة بالشركة مرفق بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التى طرأت عليها.

- دراسة جدوى اقتصادية كاملة حول المشروع المراد اقامته على هذه الارض.


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