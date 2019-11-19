بالأسعار.. ننشر التفاصيل الكاملة حول الأراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة - طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

طرحت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية مجموعة من الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة بالحي السكنى بالعاصمة الإدارية بطريقة تخصيص جديدة وهى الاسناد بالأمر المباشر، وتم تخصيص هذه الأراضي لإقامة بعض المشروعات الهامة في العاصمة الادارية، ونتعرض فيما يلي اهم أماكن هذه الأراضي واسعارها والمشروعات المحدة لها وكيفية التقديم للحصول عليها.





الاراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة





أولًا.. أعلنت وزارة الاسكان تخقيص قعطة أرض بمساحة تبلغ نحو 4951 مترا تقع بالحى السكنة بالعاصمة الادارية الجددية وتم تخصيصها لإقامة محطات خدمة وتموين السيارات ويصل سعرها إلى نحو 7895 جنيهًا.





ونشرت وزارة الاسكان ايضًا النسب البنائية لهذه الأرض وتضمنت ألا تزيد هذه النسب عن 15% فقط من المساحة المخصصة للخدمات من ضمنها مظلة السيارات، وشمل ما أعلنت الوزارة عنه ايضًا هو الارتفاع المسموح للمباني وهو دور أرضي ودور أول للمبنى الادارى فقط، بالإضافة إلى مباني الغسيل والصيانة ويشترط لاقامة هذا المشروع أن يقوم الحاصل على قطعة الارضي بالحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية بالمساحات.





ثانيًا.. أعلنت وزارة الاسكان عن قطعة أرض اخرى لإقامة نشاطات خدمية في نفس المنطقة بالعاصمة الادارية الجديدة وتبلغ مساحتها نحو 1366 مترا وتم تخصيصها لنشاط حضانة، ووفقا لما أعلنته الوزارة على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي وأول إدارة للحضانة فقط.



