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أول تعليق لرئيس البرلمان عقب رفض اللجنة التشريعية قانون الذوق العام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن أي عبث بالشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون.

وأضاف عبدالعال، أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق والعام.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضت خلال اجتماعها اليوم بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي بشأن الذوق العام.
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