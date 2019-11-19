القاهرة تحافظ على الصدارة خلال الموجة 14 لاسترداد الاراضي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحي المقطم، تمكنت من إزالة التعديات على 15 حالة بإجمالي 8156 م2 من أملاك الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 27 قرار إزالة على أملاك وزارة الري بحي حلوان بمساحة 1094 م كما تم استرداد قطعة أرض خاصة بالتقنين قانون 144 لسنة 2017 على أملاك الدولة بمساحة 1450 م2 الإضافة إلى ما تم استرداده حتى الآن بالموجة 14 والذي يبلغ 26.7مليون م2 لتحافظ العاصمة على صدارتها في استرداد الأراضي.



وكان محافظ القاهرة قد أكد أن الدولة لن تفرط في شبر واحد من الأراضي المتعدي عليها، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة قامت منذ بداية الموجة 14 وحتى الآن باسترداد 23 حالة، 6 حالات تخص جهات الولاية بإجمالي مساحة 33153 م2 (حالة تابعة لوزارة الاثار-4حالات تحت ولاية وزارة الاثار - وحالة واحدة ولاية الاصلاح زراعي) و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات إزالة من المحافظة بالاضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التي لم تلتزم بالمهلة الاخيرة الخاصة بتقنين الاوضاع.



وشملت عمليات الإزالة رفع التعديات عن أراضي بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30ألف م2 بالسلام أول و5500م2 بالمعادى، بالإضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلي وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية.

