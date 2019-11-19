منة فضالي تتعاقد على بطولة مسلسل "جوارح الغربان"



فيلم ماكو



ويذكر أن منة فضالي، تواصل تصوير فيلم "ماكو"، الذي تدرو أحداثه في إطار الغموض والخيال العلمي، ويشارك في بطولته ععد كبير من الفنانين من ضمنهم عمرو وهبة، وسارة الشامي، وخالد أنور،ناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام.

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تحضيرها لمسلسل جديد، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث نشرت "فضالي"، مجموعة من الصور الجديدة لها، وظهرت خلال الصور مرتدية "فستانًا طويل باللون الأسود وباروكة شعرها طويل باللون الاسود".وعلقت "فضالي"، على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".