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"أيام مرسي".. محاكمة علنية للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:38 م
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أيام مرسي
أيام مرسي
الفجر الفني
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صدر حديثا عن دار "بتانة" للنشر والتوزيع، كتاب "أيام مرسي، للكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور.

 

الكتاب يستعرض فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، مسلطا الضوء على الخيانات التي ارتكبها في حق الشعب والوطن وكانت السبب وراء الإطاحة به هو وجماعته.

 

ويعد الكتاب بمثابة محاكمة علنية لمرسي، أو كما يصفه المؤلف بـ"الخائن الأعظم"، لما اقترفته يداه من مؤامرات متتالية وولائه لجماعة الإخوان المسلمين على حساب مصلحة الوطن، ومعاركه ضد مؤسسات الدولة للسيطرة عليها وإهانته هو وجماعته للمؤسسة القضائية، وإقصائه لكافة التيارات السياسية.

 

"أيام مرسي" شهادة يعتبرها "الباز" مسئولة لكاتب عاش الأحداث واقترب مما جرى، ويرى أنه من الإثم أن يكتم شهادته عما كان من تفاصيل ووقائع مختلفة تحكي عن جرائم مرسي خلال فترة حكمه.. شهادة موثقة بالمستندات التي تنشر لأول مرة، مبينة كيف انتهى به الحال إلى الفشل والثورة عليه وعزله في 30 يونيو 2013.

 

ويقول الباز في مقدمة كتابه: "هذه محاولة لتوثيق جزء مهم من تاريخ مصر، جزء يعنى للمصريين الكثير، لأنهم لم يكونوا بعيدًا عنه، بل عملوا فى قلبه لتحرير بلدهم من جماعة إرهابية ورئيس لم يكن إلا ممثلا لمكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة".

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