« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي بث مباشر YALLA Morocoo كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش المغرب NOW

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي
مشاهدة مباراة المغرب وبوروندي
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يواجه منتخب المغرب نظيره البروندي، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويحل أسود الأطلس ضيفاً على بوروندي, اليوم الثلاثاء 19-11-2019, فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر, 13:00 بتوقيت جرينتش, على ملعب “لويس رواجاسوري” فى بوروندي.

المنتخب المغربي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام موريتانيا (0-0) بالرباط في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

ويلعب المنتخب المغربي و المنتخب البوروندي فى المجموعة الخامسة بجانب كلاً من منتخب موريتانيا ومنتخب أفريقيا الوسطي, والتي يتصدرها منتخب أفريقيا الوسطي بعد أن حقق الفوز فى الجولة الأولي على منتخب بوروندي بهدفين دون رد.

ولن يعاني منتخب المغرب من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة موريتانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز وتحسين الوضع في المجموعة للتأهل بدون حسابات معقدة لكأس الأمم الإفريقية القادمة.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.


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