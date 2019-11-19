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"ولا بنخاف".. رامز أمير يستعرض عضلاته في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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قام الفنان الشاب رامز أمير بمشاركة جمهوره أحدث صورة عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهر في الصورة مستعرضا عضلاته، وعلق على الصورة وقائلًا: "ولا بنخاف".

يشار إلى أن الفنان رامز أمير شارك في الفيلم السينمائي "حملة فرعون"، والذي تناولت أحداثه في إطار تشويقي مثير حول شاب يدعى "يحيي" والشهير بـ"فرعون"، ويدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، تدفعه الظروف للسفر لسوريا لإنقاذ ابنه من داعش.

فيلم حملة فرعون من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، ومن بطولة محمد إمام، عمرو سعد، روبي، محمود عبدالغني، رامز أمير، سوزان نجم الدين، محمد لطفي، مايا طلام، فراس سعيد.

وفي سياق آخر شارك الفنان رامز أمير مع الفنانة مي عز الدين في مسلسل "وعد" الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2016، ودارت أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول زوجين كان يجمعهما الحب، ولكن طبيعة عمل الزوج كطبيب يجعله يهمل في حق زوجته، وتسافر دولة أوروبية وحدها، وتقع في قصة حب مع شاب هناك، وتتصاعد الأحداث بشكل رومانسي، مما يجعلها أكثر إثارة وتشويق.

مسلسل "وعد" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، من إخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة مي عز الدين، ورامز أمير، وأحمد السعدني، وسهر الصايغ، وملك قورة، راندا البحيري، يوسف عثمان، حسام داغر، سليمان عيد، هند رضا.
"ولا بنخاف".. رامز أمير يستعرض عضلاته في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"
"ولا بنخاف".. رامز أمير يستعرض عضلاته في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"
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فن سينماء رامز أمير الفجر الفني أخبار الفن

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