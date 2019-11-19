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"يلا شوت" PLUS مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر Morocco LIVE رابط ماتش المغرب وبوروندي بدون تقطيع جودة متعددة NOW "يلاشوت"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:28 م
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مشاهدة مباراة المغرب
مشاهدة مباراة المغرب
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يلتقي المنتخب المغرب و بوروندي اليوم 2019/11/18 في تاني لقاء ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021. في المجموعة E ،

 

جنبًا إلى جنب مع المنتخب موريتاني الدي تعادل معه اسود الاطلس في مباراة الاول وإفريقيا وسط .

 

تاريخ مواجهات المغرب وبوروندي

.. لا يوجد اي مباراة تجمع الأسود المغرب مع بورونديون على مر تاريخ.

 

غيابات عن مباراة المغرب وبوروندي

لا يتمكن عمر القادوري، لاعب باوك سالونيكا اليوناني، مرافقة المنتخب الوطني،

 

إلى بورندي لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 .بسبب الاصابة.

 

معلومات عن بث مباشر لمباراة المغرب ضد بوروندي  :

إنطلاق المباراة : يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

البطولة: تصفيات كأس أمم أفريقيا

المباراة: ”بوروندي vs المغرب”

الساعة : 15:00 مصر، 16:00 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

المعلق : جواد بدة

ملعب : برنس لوي رواجاسور ستاديوم

 

القنوات الناقلة بث مباشرالمغرب vs بوروندي

:

beIN Sports HD 1

Maroc Sport 2 (TNT)

Al Aoula HD Earth TNT

 

التوقيت مشاهدة بوروندي vs المغرب :

13:00 غرينتش – نواكشوط

15:00 الرباط – الجزائر – تونس

16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة


 

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