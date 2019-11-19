"أسلحة وذخائر".. حبس صاحب مخبز الهرم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس صاحب مخبر بمنطقة الهرم ويدعى "أحمد.م" في عقده الرابع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان بحوزته بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 2 فرد خرطوش فرد، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 1610 جنيه، وكان يروج على عملائه بالمنطقة متخذًا المخبر مكانًا لنشاطه الإجرامي ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.



وتمكنت رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على صاحب مخبز بلدي وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد إسلام السيد، مفادها قيام "احمد. م. س. س"، 43 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن منشأة البكاري، دائرة القسم مقيم بذات العنوان، بعرض بندقية خرطوش للبيع.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وتمكنت القوات من ضبطه بالمخبز.



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.