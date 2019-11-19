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لحين انتهاء التحقيقات.. إعادة 4 قيادات بـ"تعليم البحر الأحمر" لوظائفهم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:22 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 998 والذي يقضي بسحب القرار رقم 699 والخاص بتكليف مدير ووكلاء الإدارات التعليمية بمدن رأس غارب وسفاجا والغردقة ومرسى علم وعودتهم لوظائفهم السابقة لحين استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضية رقم 563 لسنة 2019.

وكما قررت النيابة الإدارية إلغاء جميع نتائج مسابقة مدير ووكيل إدارة والتوجيه الفني ومدير مدرسة ووكيل مدرسة، والخاصة بالإعلان رقم 1 لسنة 2019، والخاص بشغل الوظائف السابقة وما ترتب عليها من آثار.

وأمرت نيابة الغردقة الإدارية، بإعادة الأشخاص إلى مناصبهم في شغل هذه الوظائف، والتي كانوا يشغلونها قبل عقد المسابقة تيسيرا للأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التي يباشرها نائب رئيس الهيئة المستشار مصطفى عامر الوكيل العام للنيابة الإدارية تحت إشراف نائب رئيس الهيئة المستشار بسام حافظ مدير نيابة الغردقة.
لحين انتهاء التحقيقات.. إعادة 4 قيادات بـ"تعليم البحر الأحمر" لوظائفهم
لحين انتهاء التحقيقات.. إعادة 4 قيادات بـ"تعليم البحر الأحمر" لوظائفهم
لحين انتهاء التحقيقات.. إعادة 4 قيادات بـ"تعليم البحر الأحمر" لوظائفهم
لحين انتهاء التحقيقات.. إعادة 4 قيادات بـ"تعليم البحر الأحمر" لوظائفهم
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