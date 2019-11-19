بتكلفة 619 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد كباري ومستشفى كفر شكر (صور)

واطلع محافظ القليوبية على معدلات التنفيذ في الكباري، والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال وأن تكون على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري وفقا للجدوال الزمنية مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.



وأكد المحافظ أن الكباري التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على طريق بنها – المنصورة الحيوي الذي يخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره، كما أن الكباري الجديدة سوف تضع حلا جذريا للمشاكل المرورية على طريق بنها – كفر شكر – المنصورة خاصة أمام التجمعات السكانية والقرى الواقعة عليه، فضلا عن الحد من الحوادث المرورية على الطريق.



كما تفقد المحافظ اليوم مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة 215 مليون جنيه، مؤكدًا أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا بحيث لا يتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي وتتكون المستشفى من 105 سرير إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال، وطالب سيادته القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال حيث تم الإنتهاء من عمل خط صرف صحي منفصل وتوريد موزعات ولوحات الكهرباء، وسيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفي خلال أيام.



ومن جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم البدء فى توريد بعض التجهيزات إلى المستشفى تمهيدا للتشغيل التجريبي المتوقع حسب إفادة الشركة المنفذة واستشاري المشروع خلال فبراير القادم.



أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري أسنيت بنطاق مدينة كفر شكر بتكلفة 180 مليون جنيه بطول 1660 متر وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، وتفقد أعمال إنشاء كوبري كفر شكر العلوي والذي تنفذه الشركة الوطنية للتشييد بتكلفة 224 مليون جنيه بطول 1650 مترا، يرافقه خلال الجولة محمد الحسيني رئيس مدينة كفر شكر وعدد من القيادات التنفيذية.