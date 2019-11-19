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روسيا تعلق على حديث بومبيو بشأن بناء المستوطنات اليهودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:19 م
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المستوطنات اليهودية
المستوطنات اليهودية
وكالات
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مابك بومبيو، بشأن الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غرب نهر الأردن، خطوة أخرى تهدف إلى تقويض الإطار القانوني للتسوية في الشرق الأوسط.

 

وأصدرت الخارجية الروسية، بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت فيه: "نعتبر قرار واشنطن خطوة أخرى تهدف إلى تقويض الإطار القانوني للتسوية في الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

 

وأضافت الخارجية الروسية: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".

 

وأكدت الخارجية، في البيان، على الموقف الروسي الذي ينعكس في قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، والذي ينص على أن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له قوة قانونية، ويعد انتهاكا للقانون الدولي وإحدى العقبات الرئيسية في طريق تحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس مبدأ الدولتين.

 

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الكلمات المفتاحية

روسيا حديث بومبيو ترامب بناء المستوطنات اليهودي

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