رئيس جامعة بني سويف: اجتماعات دورية مع الطلاب وتقديم الدعم المعنوي لهم

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على ضرورة عقد اجتماعات بصفة دورية مع الطلاب وتقديم الدعم المعنوي لهم خاصة المغتربين داخل المدن الجامعية، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس شئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وأعضاء المجلس.



وجدد رئيس الجامعة التأكيد على الاهتمام بالطلاب وتقسيط المصروفات الدراسية تيسيرا على الطلاب، ومراجعة اللوائح الخاصة بكل كلية طبقا للاتجاهات العلمية الحديثة.



واستعرض خلال الاجتماع تقارير نسب سدادا المصروفات والحضور والغياب ومتابعة انتظام الدراسة واستخراج الكارنيهات، إضافة الي مناقشة استكمال هيكلة الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وتوصيف المقررات الدراسية.