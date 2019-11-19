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محافظ الفيوم: مشروع جديد لتحسين مياه بحيرة قارون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور خالد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والوفد المرافق له، لاستعراض محاور أحد المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها لتحسين مياه بحيرة قارون وتقليل كمية البخر وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

حضر اللقاء اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والسيد فرتز إيدر الخبير النمساوى ممثل إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال، واللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس رجب لطفي مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الفيوم، والمهندس أيمن نضر مدير عام رى غرب، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة، والأستاذة سميرة مرزوق مدير عام البيئة، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية، وعدد من ممثلى الجهات والإدارات ذات الصلة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشرح وافٍ حول مشروع تعزيز التدابير المستدامة لترميم وتحسين بحيرة قارون وتوفير المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية، واستعرض السيد فرتز إيدر الخبير النمساوى، ملامح التجربة التي طرحت الشركة تنفيذها على مساحة محدودة ببحيرة قارون على نفقتها الخاصة كنموذج تجريبي، لخفض نسية البخر وتقليل هدر المياه وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال وحدات عائمة للطاقة الشمسية، على أن يتم طرح التجربة للاستثمار فيما بعد، مشيرًا أن المشروع سيكون له مردود سياحى وعائد اقتصادي، ويهدف إلى تقليل نسبة الملوحة والملوثات الصناعية بحيث تكون المياه صالحة لكافة الأغراض، فضلًا عن تقليل نسبة البخر وتوفير عائد اقتصادى من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف أن بحيرة قارون تعانى الكثير من التحديات مثل التلوث وزيادة كمية البخر وارتفاع نسبة الملوحة بالإضافة إلى كونها بحيرة مغلقة، مؤكدًا أنها تحتاج إلى تدخل سريع لعلاج المشكلات التى تعانى منها، وهو الأمر الذى تعتزم الشركة تنفيذه من خلال تقسيم التحديات إلى 3 مراحل والاستفادة من التجارب التى تم تنفيذها بدولتى إيطاليا والنمسا، لافتًا إلى أن المشروع عبارة عن محطة توليد كهرباء ضوئية تسهم فى تقليل نسبة الفاقد من المياه نتيجة البخر، وتقليل نسبة الملوحة، مما ينعكس على زيادة إنتاج البحيرة من الثروة السمكية بشكل مباشر وعلى المزارع السمكية بصورة غير مباشرة.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم إلى أن إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة البحيرات إلى سابق عهدها، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة وتم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والزراعة والرى والإسكان وعدد من الجهات ذات الصلة، لمتابعة هذا الموضوع من خلال دراسة نوعية المياه ومراجعة الصرف الصناعى والانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية والسياحية القريبة من بحيرة قارون، وتقديم خطط إصحاح بيئى لهذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الجسيمة.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات لرؤساء القطاعات المشاركة، بإعداد تقارير وافية حول مشروع تقليل البخر وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المزمع تنفيذه بمعرفة الشركة النمساوية، بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف وأوجه الاستفادة التى تعود على بحيرة قارون من تنفيذ هذه التجربة الجديدة.
محافظ الفيوم: مشروع جديد لتحسين مياه بحيرة قارون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
محافظ الفيوم: مشروع جديد لتحسين مياه بحيرة قارون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
محافظ الفيوم: مشروع جديد لتحسين مياه بحيرة قارون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
محافظ الفيوم: مشروع جديد لتحسين مياه بحيرة قارون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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