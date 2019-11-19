القبض على المتهم بالتعدي على عون أمن بأريانة

على إثر تعهد فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بقضية عدلية موضوعها "محاولة القتل العمد بإستعمال آلة حادة" تضرر فيها عون أمن بجهة أريانة أثناء عودته إلى مقر سكناه حيث تعمد شخص مباغتته من الخلف بواسطة آلة حادة على مستوى الوجه.





تمّ تعميق التحريات ومعاينة مكان الواقعة والحصول على مقاطع فيديو وبعد إستشارة النيابة العمومية، داهمت الوحدة المذكورة منزل المظنون فيه وإلقاء القبض عليه.





بالتحري معه إعترف بإعتدائه على عون الأمن بواسطة آلة حادة، وذلك لأسباب شخصية.



