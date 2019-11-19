عميدة "حاسبات عين شمس" تهنئ اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2019-2020





وجاءت أسماء اتحاد الكلية كالتالي:

_ السيد أسامة السيد السيسي ( رئيسًا للاتحاد )

_ سيد أحمد سيد على ثابت ( نائب رئيس الاتحاد )



لجنة الأسر

_ محمد مصطفى عاشور مصطفى ( أمين اللجنه )

_ ياسر شوكت محمود سامي ( الأمين المساعد)



اللجنه الرياضيه

_ مريهان شريف فارس عبد الحميد ( أمين اللجنه )

_ حاتم طارق محمد علي ( الأمين المساعد )



اللجنه الثقافيه والإعلاميه

_ رضوى سمير عبد الحميد موسي ( أمين اللجنه )

_ محمود السيد محمد شبيب ( الأمين المساعد )



اللجنه الفنيه

_ هايدى خالد وهبه علي ( أمين اللجنه )

_ مهند مجدى مصطفى محمود ( الأمين المساعد)



لجنة الجواله والخدمات العامه

_ محمد فتحى عبد العزيز مصطفى ( أمين اللجنه )

_ أحمد إبراهيم أحمد علي ( الأمين المساعد )



اللجنه الإجتماعيه والرحلات

_ محمود وجيه محمود محمد ( أمين اللجنه)

_ أحمد رفاعي عبد الواحد فوزي ( الأمين المساعد )



اللجنه العلميه والتكنولوجيه

_ محمود مصطفى دسوقي احمد ( أمين اللجنه )

_ ياسمين المقداد محمود دسوقي ( الأمين المساعد )



وقامت أ.د. نجوى بدر بتهنئة اتحاد الطلاب وأشارت إلى أهمية دورهم في مساعدة زملائهم وخلال كلمة سيادتها أكدت على أن الكليه تسعي دائمًا لخدمة أبنائها ومن الضرورى أن يكون طلبة الإتحاد قدوه ونموذج مشرف لزملائهم.



كما تقدمت سيادتها بالشكر لقسم رعاية الشباب بالكليه لما بذلوه من مجهود فى تنظيم وسير الانتخابات.

هنأت الأستاذه الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وأ.د. هالة مشير وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وأ.د. رشا اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، مجلس اتحاد الكلية للعام الجامعي 2019-2020.