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"الحياة والبيئة" مبادرة لرفع الوعي لطلاب قرية حجازة في قنا (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلقت مدرسة الشهداء الإعدادية المشتركة بقرية حجازة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "الحياة والبيئة" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لفرع قنا، وذلك لرفع الوعي البيئي لطلاب وطالبات المدرسة خلال العديد من الأنشطة البيئية.

ونفذت المدرسة ندوة عن الحفاظ على البيئة ومصادر التلوث وأنواعه وترشيد استهلاك الماء، استهدفت 50 طالب وطالبة، تعقبها حملة نظافة لطلاب المدرسة المتطوعين، بحضور أسعد محمد، رئيس قسم الإعلام والتوعية البيئة بجهاز شئون البيئة بقنا، محمود فوزي، مسؤول المبادرة وأخصائي اجتماعي بالمدرسة، ومحمود سعيد، أخصائي اجتماعي.

وبدأت فاعليات الندوة بكلمة محمود فوزي، أخصائي اجتماعي، مقدما الشكر لتلبية جهاز شئون البيئة بقنا الدعوة في المشاركة بإطلاق وتنفيذ المبادرة التي تشمل ندوات توعية وأبحاث بيئية عن بحيرة قارون ومنطقة حلوان وآثار التلوث البئيس عليها، كذلك مجهودات الدولة في مجابهة التلوث والحفاظ على البيئة، حيث تهدف المبادرة غرس القيم لدى الطلاب في أهمية الحفاظ على البيئة وغرس حب العمل التطوعي لدى الطلاب من خلال الانشطة المتنوعة من ندوات وورش عمل وابحاث وحملات النظافة داخل المدرسة.

وحاضر المهندس أسعد محمد، مسئول الإعلام والتوعية، عن المفاهيم البيئية من مفهوم البيئة والتلوث الهواء والماء ومصادرهم وأسبابهم ودور وزارة البيئة في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة من الرصد اللحظي للتلوث ونشر الوعي البيئي لطلاب المدارس والجامعات وكافة فئات المجتمع.

كما تناول ترشيد استهلاك الماء وأضرار البلاستيك الحد منه والبدائل، فيما وجه الإرشاد إلى إدارات المدارس بقنا مخاطبة الوحدات المحلية التابعة لها توفير سيارات النظافة للمرور على المدرس وعدم حرق المخلفات بداخلها.
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