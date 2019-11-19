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إصابة 5 من رجال الحماية المدنية إثر إنفجار خزان وقود

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنفجر خزان وقود إثر قيام وحدات الحماية المدنية بالمعبر الحدودي برأس جدير معتمدية بنقردان، بعملية إطفاء سيارة خاصة نشبت بها النار نتيجة احتكاك اسلاك، مما ادى إلى  إصابة 5 أعوان تابعين للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بإصابات متفاوتة الخطورة، حالة 03 منهم حرجة.

وعلى الفور تم نقلهم في إتجاه مستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس لتلقي العلاج.

هذا وتتواصل متابعة الحالة الصحية لمتضررين الاخرين بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
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