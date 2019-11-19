محافظ الفيوم يستقبل المفتي ويشهدان ندوة "نبينا محمد.. قيادة وقدوة"

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بمكتبه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم.



وخلال الاستقبال رحب محافظ الفيوم بمفتي الديار المصرية معربًا عن بالغ سعادته بهذا اللقاء ومؤكدًا على الدور الفاعل والبناء بين مختلف القطاعات على أرض المحافظة، ومن جانبه أكد مفتي الديار المصرية أن الدولة تخطو خطوات جادة في شتى مناحي الحياة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وعقب ذلك قام محافظ الفيوم ومفتي الديار المصرية بحضور ندوة بعنوان ( نبينا محمد.. قيادة وقدوة ) في قاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم إحتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلي الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، وبيت العائلة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وحشد من الطلاب.



وخلال كلمته أكد محافظ الفيوم على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات للإرتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة مشددًا على أخذ القدوة والمثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على سيرته العطرة داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.



ومن جانبه ألقى مفتي الديار المصرية محاضرة أكد فيها على الإمتثال بأوامر الله ونواهيه والإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر جانبًا من سيرته العطرة وكيفية الإقتداء بها في كافة أقوالنا وأفعالنا لافتًا إلى جانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملاته مع المسلمين وغير المسلمين.



تضمن الحفل حوارًا مفتوحًا بين طلاب الجامعة ومفتي الديار المصرية، وتم الرد على تساؤلاتهم وإستفساراتهم وتخلل الحفل إبتهالات دينية ومدائح وأناشيد نبوية.