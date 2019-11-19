عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

أرسلت دار الافتاء، خطابا لأسرة الفنان المرحوم، هيثم أحمد زكي، لتحدد فيه الوريث الشرعي الوحيد له وهو شقيقه من والدته، والذي يقيم في لندن.

وتم رصد ممتلكات هيثم أحمد زكي، وهي عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين وإيرادات الأفلام.





جدل حول ثروة هيثم أحمد زكي





وكان قد أثير جدلا خلال الفتنرة الماضية حول ثروة هيثم أحمد زكي، وتردد شائعات تفيد باقتحام أعماته "شقيقات والده" للفيلا الخاصة به في الشيخ زايد، إلا أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلي، نفي تلك الأخبار تماما، وأوضح أنه لا صحة لما تم نشره حول اقتحام عمات هيثم أحمد زكي، لمنزله، وأنهن ترك ميراثه لصالح در أيتام كبرى.









وفاة هيثم أحمد زكي





نفيد بالذكر أن خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وقعق كالصاعقة على محبيه وعائلته وأصدقائه خاصة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، وةفي التفاصيل تغيب الفنان يهثم أحمد زكي، لعدة ساعات ولم يرد على هاتفه مما أثار ذلك قلق خطيبته، التي استعانت بالشرطة لمعرفة سبب تغيبه، وعلى الفور اتهة شرطة الشيخ زايد إلى مقر سكنه وتم اقتحام المنزل بعد الاستئذان عدة مرات ليتفاجئوا به ملقيا في حمام المنزل متوفيا.





على الفور أمرت النيابة بارسال الجثمان إلى مشرحة زينهم للتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته خاصة وأنه لا يوجد سبب للوفاة.









نتيجة تقرير الطب الشرعي





وصدر منذ يومين التقرير الأخير لسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، والذي أكد أنه لا يوجد أية شبهة جنائية لوفاته وأن سبب الوفاة يرجع لأسباب كيميائية نتيجة تناوله منشطات في الجيم.