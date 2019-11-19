رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في معرض دبي الدولي للطيران





ويعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم فى مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم المعرض العديد من العروض والإبتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.



وتفقد الفريق محمد فريد، أجنحة المعرض للإطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة دول وشركات العالم وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية فى تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران.



وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.



وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة.



من جانبهم أشاد الحضور من الجانب المصرى بالمعرض وما قدمه لهم من فرصة للإطلاع على كل ماهو جديد فى المنظومات العالمية فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.



وتأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير فى قطاع الصناعات العسكرية فى العالم، خاصة فى مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال فى نقل وتبادل الخبرات فى مجال علوم الطيران والفضاء.





عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من معرض دبي الدولي للطيران 2019،وذلك على رأس وفد رفيع المستوى، تضمن قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين.