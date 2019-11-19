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القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الأولمبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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مصر وجنوب أفريقيا الأولمبي، يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي اليوم في تمام الساعة 8 بتوقيت لقاهرة، بستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

القنوات الناقلة لمنتخب مصر ضد جنوب أفريقيا الأولمبي
ويواجه منتخب مصر الاوليمبي نظيره جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء 19 -11 -2019، ويمكنكم مشاهدته عبر "بي إن سبورت إتش دي 10"، ويمكن متابعة المباراة أيضا على قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي
ويخوض منتخب مصر الأولمبي المبارة اليوم بقيادة مديره الفني شوقي غريب لمواجهة نظيرة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، حيث أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التي لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون في دور المجموعات وكانت النتيجة بالترتيب، (1 /0) و(3 / 2) و(2/ 1)، وسيتم تعديل بسيط وهو تغيير صلاح محسن بـ عبد الرحمن مجدى.
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