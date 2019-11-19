مباحث السويس تضبط مندوب مبيعات يسرق سيارات زملائه

تمكن ضباط مباحث السويس من ضبط مندوب مبيعات يقوم بتتبع زملائه من مندوبى شركات أخرى ويسطو على سيارتهم ويسرقها بالبضاعة أثناء انشغالهم بمحاسبة العملاء وتسليم البضاعة.



وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد أشرف فودة مأمور قسم السويس، بأن أحد مندوبى مبيعات شركات زيوت الطعام بان شخص مجهول غافلهم أثناء تسليمه البضاعة لأحد المحلات التجارية بمنطقة أبراج الصفوة وسرق السيارة بالبضاعة ولذا بالهرب.



اعد اللواء عامر محمود، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة تعقب للجانى شارك فيها إدارة البحث الجنائى ورؤساء مباحث الاقسام بقيادة العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس.



تبين أن الجانى يعمل في نفس المجال المجانى عليه مندوب مبيعات لمنتجات غذائية وان يتعقب زملائه بعد أن رصدهم بعتديهم ترك سيارتهم وبها البضاعة في الطريق العام وبها مفتاح السيارة والمحركات دائرة فيسهل عليه الاستيلاء والهرب بها.



نجح المقدم أحمد عبيد رئيس مباحث قسم فيصل في تحديد الجانى وملاحقة والقبض عليه حيث تبين أن قام بييع البضاعة وكان يستعد لبيع السيارة بنصف ثمنها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنياية العامة.