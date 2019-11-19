وزير الأوقاف: القوافل التعليمية لها أبعاد عديدة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع القوافل التعليمية عمل وطني بالأساس، وهناك نخبة ليست بالقليلة من المعلمين بالمجتمع على كامل الاستعداد للمشاركة في برنامج القوافل التعليمية بالمجان مبينًا أن التوسع فى مشروع القوافل سيسهم بلاشك في تصحيح الصورة الذهنية عن المعلمين وعودة وضعهم الطبيعى بالمجتمع.



واقترح وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الإعلامي لانطلاق القوافل التعليمية للعام السابع، تنفيذ قوافل تعليمية لا مركزية في كل محافظة من محافظات الجمهورية تعمل بصورة منتظمة بحيث يتم تدريس كل يوم تخصص مختلف لتخفيف العبء عن الأسر المصرية الأولى بالرعاية.



وأكد "جمعة" أن القوافل التعليمية لها أبعاد عديدة فبجانب أنها تسهم في العملية التعليمية، فهي أيضًا لها بعد اجتماعي في لقاء الطلاب بنخبة من الأساتذة، بجانب تصحيح الأفكار الخاطئة من خلال اللقاءات والندوات الدينية التي تتضمنها القوافل.