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أستاذ علم نفس: الأسرة السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة التنمر في المجتمع

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:44 م
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التنمر
التنمر
رقية جمال
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قال الدكتور طلعت حكيم، استاذ علم النفس والعلاج النفسي بجامعة عين شمس، إن الطفل منذ ولادته أول من يتعامل معه هو الأسرة، وهناك مفاهيم تربوية خاطئة تغرس في الطفل التمييز بين الولد والبنت، وبين المسلم والمسيحي وبين القصير والطويل والرفيع والسمين، معتبرًا أن الأسرة السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة التنمر في المجتمع.

وأضاف "حكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن الأسر تعلم أبناءها الدين، ولكن لا يعلموهم المعاملة، مما يجعل الطفل ليس لديهم سماحة حقيقية في الحياة؛ لكونهم لم يجدوا هذه السماحة داخل أسرهم أولًا.

وتابع أستاذ علم النفس والعلاج النفسي بجامعة عين شمس، أن مواجهة ظاهرة التنمر يحتاج لتكاتف كامل من الإعلام مع وجود تشريع يعاقب عليه، مشددًا على أن الأسرة المسئول الأول عن انتشار هذه الظاهرة، ففي بعض الأحيان تكون بعض الأعمال السينائية تتنمر على الشكل، وعلى الأسرة أن تساهم في فلترة ما يصل للطفل، وتوضيح له أن الشكل والجسم ليس معايير للحكم على الأشخاص.
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