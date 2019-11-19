أشرف صبحي: الوزارة تبحث عن الفكر التطويري

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفق رؤي وتخطيط استراتيجي، وتبحث دائمًا عن الفكر التطويري في كل عمل.



وأشار وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال المؤتمر الإعلامي لانطلاق القوافل التعليمية للعام السابع، إلى أهمية مشروع القوافل التعليمية داخل المجتمع الذي يتطلب مثل هذه المبادرات التي سيتم دراسة التوسع فى تنفيذها الفترة المقبلة.



وأضاف أن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج والمشروعات ومن ضمنها مشروع القوافل التعليمية في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبينًا أن القوافل التعليمية ترتكز بالأساس على التنوع والازدهار والتنوير والتعليم مساندةً للطلاب بالأماكن الأكثر احتياجا.