رسمياً.. تييري هنري مدرباً في الدوري الكندي

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي تعيين تييري هنري مدربًا للفريق صفقة لمدة عامين حتى عام 2022.





يعتبر هنري ، 42 سنة ، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم. بعد حياته المهنية اللامعة التي امتدت 20 عامًا ، تقاعد هنري من اللعبة الاحترافية في 16 ديسمبر 2014. ثم أصبح مدربًا في أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزي ، في فبراير من عام 2015.













أصبح هنري مساعدًا للمنتخب البلجيكي ، في أغسطس من عام 2016 ، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2018، واحتل في النهاية المركز الثالث بعد هزيمة إنجلترا في مباراة المركز الثالث في 31 أغسطس ، 2018 ، تمت ترقيته إلى مساعد مدرب رئيسي للمنتخب الوطني الذي يحتل حالياً مركز الصدارة في التصنيف العالمي للفيفا.





ثم قبل ذلك منصب المدرب الأول في أيه إس موناكو ، نادي دوري الدرجة الأولى حيث بدأ حياته المهنية بعد نشأته في أوليس ، إحدى ضواحي باريس.





قال الرئيس والمدير التنفيذي في مونتريال إمباكت كيفين جيلمور : "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن ترشيح هذه الأسطورة للعبة" ، هنري سوف يجلب طاقة جديدة لنادينا يشاركنا رؤيتنا لرفع هذا النادي وسيساعدنا على تحقيق أهدافنا داخل وخارج الملعب. إنه منافس وقائد أثبت نفسه على أعلى مستوى طوال حياته المهنية إنه يجلب معه هذه الصفات معه إلى مونتريال ، وهو المكان الذي يريد أن يكون ".





أعلن أوليفر رينار ، المدير الرياضي لمونتريال إمباكت "إننا سعداء للغاية بوصول تييري هنري" "شابًا وديناميكيًا ، فهو على دراية شديدة بالتعددية اللغوية المتعددة الأطراف ويلبي الصفات التي كنا نبحث عنها في بحثنا هذا الترشيح ، قبل شهرين من بدء المعسكر في يناير ، سيتيح لنا فرصة لبناء فريقنا مع الرجل الذي سيقوده ".





وقال تيري هنري ، صاحب ترخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "إنه لشرف كبير أن أدير فريق مونتريال إمباكت والعودة إلى إم إس إل". "إنها رابطة أعرفها جيدًا ، وقد مررت بلحظات لطيفة للغاية. أن أكون في كيبيك ، في مونتريال ، التي تتمتع بتراث هائل متعدد الثقافات ، إنه أمر غير عادي لطالما كنت أراقب النادي وأنا الآن هنا ".





صعد خنري إلى نهائيات جائزة البالون دور في عامي 2003 و 2006 ونهائي جائزة أفضل لاعب في العالم في عامي 2003 و 2004 ، وتصدر قائمة أهداف تسجيل أهداف آرسنال برصيد 228 هدفًا في جميع المسابقات ، حيث فاز في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاث كؤوس لكرة القدم ، في حين يشارك أيضا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.





وفاز ببطولة الدوري الإسباني في عامي 2009 و 2010 ، بالإضافة إلى فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ديل ري وكأس العالم للأندية.





أنهى مسيرته المهنية مع نادي نيويورك ريد بولز في عام 2013 ، بعد أن أمضى أربعة مواسم ونصف، وسجل 51 هدفًا و 42 مساعدة في 122 مباراة ، بما في ذلك 118 بداية. حصل على لقب الداعمين في عام 2013 ، وتم اختياره ثلاث مرات على جائزة أفضل لاعب في الدوري.





على الساحة الدولية ، لعب في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي (1998 ، 2002 ، 2006 و 2010) ، وفاز بالبطولة في عام 1998 ، في فرنسا. كما فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2000 ، وهو أفضل هداف في تاريخ فرنسا برصيد 51 هدفًا في 123 مباراة أمام ميشيل بلاتيني .



