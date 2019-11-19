أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-11-2018 في سوق العبور.. الفاصوليا تسجل 10 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو البرتقال البلدى في الاسواق نحو 2-4 جنيهات، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وكما تراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.





اسعار الخضار اليوم في مصر

تراوحت أسعار الطماطم في الاسواق اليوم ما بين 2-4.5 جنيها للكيلو ، فيما سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، فيما استقرت سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، وسجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها











