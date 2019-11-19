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أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-11-2018 في سوق العبور.. الفاصوليا تسجل 10 جنيهات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
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اسعار الخضروات اليوم 

 تواصل أسعار الخضروات اليوم استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء 19-11-2019، وتحافظ اسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها خلال الفترة الحالية خاصة بعد ظهور محاصيل الموسم الشتوى الامر الذي احدث حالة من التوزان في الأسواق واستقرار العرض والطلب وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور أكبر أسواق الجملة في مصر:

 ارتفاع اسعار البطاطس
 شهدت أسعار الخضروات ارتفاعات كبيرة في نفس الوقت خلال العام الماضي ومن أهم المحاصيل التى ارتفعت أسعارها كانت البطاطس التي وصل اسعارها في ذلك الوقت الى نحو 15 جنيهًا للكيلو مما احدث حالة من الغضب بين المواطنين.

 تراجع أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية

شهدت أسعار الخضروات حالة من التراجع خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة تراوحت ما بين 30-50%مما تسبب في انخفاض معدلات التضخم على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
سجل سعر كيلو البرتقال البلدى في الاسواق نحو 2-4 جنيهات،  فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وكما تراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.

اسعار الخضار اليوم في مصر 
تراوحت أسعار الطماطم في الاسواق اليوم ما بين 2-4.5 جنيها للكيلو ، فيما سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، فيما استقرت سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، وسجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها



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