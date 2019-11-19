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خاص.. الأهلي يحقق مع نجم المنتخب الأوليمبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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شهدت أروقة القلعة الحمراء، حالة من القلق داخل الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مهاجم الفريق ومحاولة التفاوض مع أندية أخرى للرحيل إلى صفوفها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" من مصادر خاصة، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة نما إلى علمه عقد صلاح محسن مهاجم الفريق المتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي، عدة جلسات مع بعض وكلاء اللاعبين لتسويقه خارجيا بالدوريات الأوروبية.

وكان سيد عبدالحفيظ، حذر لاعبي الفريق المتواجدين بالمنتخبات، من عقد أي جلسات مع وكلاء أوسماسرة المتابعين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وينوى سيد عبدالحفيظ، فتح تحقيق موسع مع اللاعب عقب عودته لمعرفة أسباب رغبته في الرحيل وعقد جلسات مع وكلاء خارج النادي رغم تحذيراته.

وخرج صلاح محسن، من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية، الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن عروض خارجيه للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لمواجهة جنوب إفريقيا اليوم، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

على جانب آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش، في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 ،على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.

وكان رينيه فايلر، قد قرر أداء مباراة ودية أمام الاتصالات خلال فترة الإعداد الثانية التي يخوضها الفريق حاليا، وتستمر حتى موعد سفر الأهلي إلى الغردقة لمواجهة الجونة.

 يذكر أن الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الإمارات استمر لمدة أسبوع خلال المرحلة الأولى من الإعداد، واكتفى فيه الجهاز الفني بأداء الفريق للتدريبات البدنية والخططية.
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الكلمات المفتاحية

صلاح محسن المنتخب الاوليمبي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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