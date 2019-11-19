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"كاركترات ضد النسيان".. أبرز الشخصيات التي قدمتها خيرية أحمد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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خيرية أحمد
خيرية أحمد
لمياء علي
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد، والتي دخلت قلوب الجمهور بدون استئذان بعفويتها وتلقائية تمثيلها وحضورها المميز أمام الكاميرا، وبرغم من أنها لم تحصل على أي بطولة مطلقة، خلال مشوارها الفني، إلا أن أدوارها الصغيرة الثنائية ظلت باقية حتى الآن، وقدمت عدة شخصيات غير قابلة للنسيان مهما مر الزمن عليها.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هذه "الكاركترات" التي أبدعت في تجسيدها خيرية أحمد.

نشأتها وبدايتها الفنية

ولدت الفنانة خيرية أحمد في الخامس عشر من إبريل، وكان اسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، وهي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، بدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر، وفي فترة الخمسينات، وقدمت برنامج "ساعة لقلبك"، ثم انضمت لفرقة "ساعة لقلبك" المسرحية، ومنها إلى فرقة إسماعيل ياسين، وعدة فرق مسرحية أخرى ومنها فرقة أمين الريحاني، وفرقة أمين الهنيدي، وفرقة الكوميدي المصرية، وهي أرملة الكاتب يوسف عوف.

قدمت خيرية أحمد عدة شخصيات متنوعة في أكثر من عمل درامي وسينمائي، فمنها الكوميدي والتراجيدي، وهم كالتالي:

"محمود انت نمت ياحبيبي".. شخصية الزوجة النكدية

أبدعت الراحلة خيرية في تقديم دور "زوجة محمود" في البرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك" الذي كان يُعرض في منتصف الخمسينات، وكانت هذه هي البداية الحقيقية لها، بشخصية الزوجة النكدية، نجحت خيرية في تكوين "دويتو" ناجح مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وبعد هذا  النجاح الكبير الذي حققته بهذا الدور انتقلت بهذه الشخصية صاحبة الإيفيه الشهير "محمود.. أنت نمت يا حبيبي"، إلى شاشة السينما عبر فيلم "عريس مراتي" مع نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين.

أنيسة المرأة المزعجة".. ساكن قصادي

يعد مسلسل "ساكن قصادي" واحد من أبرز الأعمال الدرامية التي مازالت باقية حتى الآن، وبالرغم من مرور عدة سنوات على عرضها ووفاة أبطالها، إلا أن جيلنا الحالي مازال يشاهدها بشغف كبير، وقدمت خيرية أحمد دويتو فني مميز مع الفنانة المبدعة الراحلة سناء جميل، وجسدت شخصية أنيسة وهي الجارة المزعجة ذات الصوت العالي التي تستعين بالأمثال الشعبية.

خيرية المفترية في أين قلبي
 
قدمت خيرية أحمد شخصية الزوجة المتسلطة العنيدة لزوجها وهي "خيرية"، وذلك خلال مشاركتها في مسلسل "أين قلبي" بطولة النجمة يسرا والقدير حسن حسني.

الفتاة العانس في لـ"دواعي أمنية"

شاركت خيرية أحمد الراحل كمال الشناوي في بطولة مسلسل "لدواعي أمنية"، وجسدت دور شقيقته الفتاة التي تقدم بها العمر دون زواج إلى أن أصبحت عانسًا، وكل هذا بسبب بطش شقيقها ورفضه أي شخص يتقدم لها بسبب غروره وحبه لثروته، إلى أن يظهر فارس وهو النجم ماجد المصري وتقع في حبه من طرف واحد.

داده فاطمة في "الحقيقة والسراب"

جسدت خيرية أحمد دور الدادة فاطمة التي تعشق الست ثريا وأولادها وضحت بعمرها في خدمتهم وتربيتهم.

زوجة الأخ الطماعة في "سعيكم مشكور"

قدمت خيرية أحمد دويتو آخر مميز مع الراحل فؤاد المهندس في أواخر أعماله من خلال مسلسل "سعيكم مشكور" وهو مسلسل نادر، وجسدت خيرية دور زوجة أخيه التي تطمع في ثروة المهندس لأنه لم يتزوج وتبدأ المشاكسات والمشاكل بينهما.
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فن سينماء خيرية أحمد الفجر الفني أخبار الفن

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