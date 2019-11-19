عاجل.. "الداخلية" تعلن تفاصيل مقتل المتورطين باستشهاد رئيس مباحث قوص

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة بنطاق منطقة جنوب الصعيد والتي أوكل تنفيذها لقيادات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، المنتدبة لتنفيذ ذلك بنطاق أمن أسوان، تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة باستشهاد رئيس مباحث قوص.





وأوضحت، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن العام ومن خلال متابعة استمرت على مدار عدة ثلاثة أشهر أمكن التوصل لتحديد مكان تواجد العنصر الإجرامي شديد الخطورة شاذلي صديق (سن 39 عاطل مقيم دائرة مركز قفط بقنا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2021/2019 إداري مركز قفط بقنا "واقعة استشهاد الرائد باسم فكري" رئيس وحدة مباحث مركز قوص" وكذا مطلوب التنفيذ عليه في عدد4 قضايا جنايات، كالتالي:





1) جنايات مركز قفط بقنا"حيازة سلاح نارى بدون ترخيص" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

2) جنايات مركز قفط بقنا.

"قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة.

3) جنايات مركز قوص بقنا.

"قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة.

4) جنايات مركز قنا.

"سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

والسابق اتهامه في عدد 14 قضية"مخدرات , قتل.

شروع في قتل, سلاح بدون ترخيص, سرقة بالإكراه

سرقة وسائل نقل".





لدى إحدى العنصر الإجرامي رضوان نور، سن 28 عاطل، مقيم دائرة مركز قفط بقنا وله محل إقامة آخر بعزبة العرب دائرة مركز كوم أمبو بأسوان والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا "سرقة بالإكراه حيازة سلاح ناري سرقة مواشي, سرقة متجر, شروع في سرقة".





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسوان مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن لاستهدافهم.

وبعد وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجدهما بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصرين المذكورين إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهما لمستشفى دراو المركزي.