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"راية": 500 مليون جنيه استثمارات متوقفة على قرار حكومي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إن شركة استثمرت 300 مليون جنيه فى مصنع لوسائل النقل الخفيف بمدينة 6 اكتوبر بترخيص من الدولة حيث تم انتاج 4000 توك توك صناعة مصرية، وإلى الأن لم نستطيع بيع توك توك واحد بسبب قرار مجلس الوزراء بوقف التراخيص.

وأوضح خليل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم طلب لقاء مع الحكومة ورئيس الوزراء حدد موعدين ولكنه اجلهما دون سبب، ومازالت المشكلة معلقة والاستثمار متوقف.

وأشار رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن الشركة بعد ذلك توجهت لإنتاج الموتوسيكل الكهربائى، توفقا مع توجهات الدولة لدعم المركبات الكهربائية حفاظا على البيئة ولتوفير الطاقة وتم انتاج حوالي 2000 موتوسيكل والمرور يرفض ترخيصها حتى لأن رغم كل ما قالته الحكومة عن دعم التوجه للمركبات الإلكترونية.

كشف خليل أن هذه المركبات التى تم تصنيعها "مركونة" في المصنع وقيمتها حوالي ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما كبدنا خسائر كبيرة هذا العام.
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