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"إنفوجراف".. ما تعرفه عن معتز هشام بعد مشاركته في "ممالك النار"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نجح الممثل الشاب معتز هشام في تجسيده لشخصية سليم بن بيزيد، خلال مسلسل "ممالك النار"، الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية، ونال معتز حب وإعجاب الجمهور رغم صغر سنه.

يستعرض إليكم "الفجر الفني" معلومات عن حياة معتز هشام. 


1-معتز هشام طالب بالصف الثاني الثانوي.


2- يبلغ معتز من العمر 16 عاما.


3-بدأ معتز هشام مسيرته الفنية منذ خمس سنوات بقصر ثقافة الفيوم.

4-مثل معتز لأول مرة مع شقيقه الأكبر.

5-نال معتز إعجاب الفنان أحمد عز حيث أبدى إعجابه به، وفي أول لقاء بينهم قال له: "مين العسل الصغير ده".

6-لم يكن "ممالك النار" أول مسلسل يشارك فيه معتز هشام، بل شارك في عدد من المسلسل منها "سابع جار"، و"الطوفان"، و"أبو عمر المصري"، و"طايع".


7-تدرب معتز هشام على القتال وركوب الخيل من أجل دوره بمسلسل "ممالك النار".


8-أعلن معتز هشام حبه للفنان خالد النبوي وقال أنه تعلم الكثير منه أثناء التصوير.


9-رشح معتز هشام للعمل بمسلسل "ممالك النار" عن طريق قراءة منشور لشركة منتجة تعلن عن حاجتها لممثل صغير بالسن، فرشحه صديقه المقرب لهذا العمل.


10-كان اختيار معتز هشام للمشاركة في مسلسل "أبو عمر المصري" بمحض الصدفة.
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