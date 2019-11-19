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على طريقة جوارديولا.. ميتشو يفاجئ الزمالك بعد التوقف الدولي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك الاعتماد على سياسة التدوير بعد استئناف بطولة الدوري للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات التي تواجه الفريق.

على طريقة جوارديولا.. ميتشو يفاجئ الزمالك بعد التوقف الدولي

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء ذلك للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات من كافة المستويات المحلية والقارية خاصة ان الفريق سيخوض بمعدل مواجهة كل 3 أيام تقريبا سواء على مستوى بطولة الدوري ةو منافسات دوري أبطال افريقيا.

 وهو ما يحتاج للحفاظ على كل اللاعبين والتغلب على مشكلة الارهاق وإراحة بعضهم للتمكن من الاستفادة منهم لأطول فترة خاصة أن الفريق يخوص كل المنافسات من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز بها.

ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.

ويعد أبرز المدربين الذين يقوم بالتدوير مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ، الإسباني بيب جوارديولا ويقدم مستويات كبيرة.

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ميتشو منافسات البطولة رياضة جوارديولا الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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