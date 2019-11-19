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"العربي": المنتدى الياباني الافريقي يفتح افاقًا جديدة للاستثمار الزراعي في مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس ابراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى أن المنتدى الزراعي الياباني الافريقي يطرح العديد من الحلول للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية، مشيرًا الى أهمية المنتدى بالنسبة لمصر خاصة في ظل الخطة الحالية للدولة والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر باستصلاح مليون ونصف فدان.
 
وأضاف "العربي" بأن المجلس ساهم في ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية لشركة الريف المصرى  مع العديد من المؤسسات اليابانية الرائدة فى التكنولوجيا الزراعية بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ، والتي تتضمن العديد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى حضور  معرض طوكيو السنوى للإبتكارات الزراعيه  والذي يشارك به أكثر من 250 منظمة يابانية للتعرف على أحدث أساليب التكنولوجيا اليابانيه فى مجال التنمية الزراعية.
 
ومن جانبه أكد المهندس عاطر حنوره، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه من المهم تبادل الخبرات مع الشركات التي تعمل في مجال التنمية الزراعية بهدف الوصول لأفضل التقنيات والاساليب في هذا المجال، مضيفًا أنه سيتم عرض أنشطة وقصة نجاح شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى التوسع الأفقى للرقعة الزراعية فى مصر على هامش المنتدى، كما نوه إلى تنظيم العديد من الزيارات ميدانية لمعهد أبحاث الميكنة الزراعية والهيئة الوطنيه لأبحاث الزراعة والغذاء اليابانيه والإجتماعات الثنائيه مع الشركات اليابانيه الرائده فى الأنشطه الزراعيه.
 
وأضاف "حنوره" أن الجانب اليابانى ابدى رغبه كبيره فى التوسع فى الإستثمار الزراعى فى مصر ونقل التكنولوجيا اليابانيه فى المجالات المتعلقه بالأنشطة الزراعية والإستصلاح والصناعات القائمة على الأنشطه الزراعية، مشيدا  بالدور الذي قام  به مجلس الأعمال المصرى الياباني وهيئة جيترو في نجاح اللقاءات بين الشركات اليابانية وشركة الريف المصري.
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