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'حسن مدني' رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم و'أبوالعلا حبيب' للبرنامج العام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بنقل حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام، ليتولى رئاسة شبكة القرآن الكريم رسميًا.

كما شملت القرارات اختيار أبوالعلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، ليتولى رئاسة شبكة البرنامج العام، وذلك خلفًا لمدني، ضمن حركة تغييرات طلبها رئيس الإذاعة محمد نوار من رئيس الهيئة حسين زين.
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الكلمات المفتاحية

ماسبيرو حسين زين الوطنية للإعلام الفجر إذاعة القرآن الكريم إذاعة البرنامج العام

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