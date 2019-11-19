Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. غياب نجم ريال مدريد حتى 2020 للإصابة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:17 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
Advertisements
ذكرت تقارير أن مهاجم ريال مدريد سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة.

لم يذهب يلعب خاميس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال مدريد منذ 22 أكتوبر بسبب مشكلة في العضلات ، لكن سمح للاعب الكولومبي بالانضمام إلى منتخب بلاده للحصول على أحدث مجموعة من المباريات.

أصيب خاميس بإصابة خلال إحدى جلسات التدريب الأسبوع الماضي ، وأكد المرينجي أن اللاعب الكولومبي أصيبت في أربطة في ركبته اليسرى.

لم يضع فريق زين الدين زيدان إطارًا زمنيًا لاسترداد المهاجم ، لكن تقارير مختلفة في أسبانيا أشارت إلى أنه من المحتمل أن يغيب عن بقية 2019.

وجاء في بيان للعملاقين الاسبان "بعد خضوعه لفحوصات طبية من فريق ريال مدريد الطبي اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا خاميس رودريجيز بأربطة داخلية متوترة في ركبته اليسرى".

خاميس ، الذي عاد إلى برنابيو خلال الصيف بعد موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ ، سجل مرة واحدة في تسعة مباريات خلال موسم 2019-20.

سيعود مدريد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم بمباراة على أرضه ضد ريال سوسيداد مساء السبت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد وليجانس ريال مدريد خاميس رودريجيز اخبار ريال مدريد الان

أخبار تهمك

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 7 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 23 ساعة

نجم ريال مدريد : الأطباء أخبروني أن علاقتي بكرة القدم انتهت!

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز

ريال مدريد يحسم موقف رودريجيز مع الفريق

عاجل.. ريال مدريد يكشف عن حجم إصابة نجمه

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد ومدة غيابه

9 لاعبين ضربتهم لعنة الإصابة في ريال مدريد خلال 47 يوماً

خاميس رودريجيز يُبهر جماهير ريال مدريد والصحافة الإسبانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status