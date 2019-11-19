عاجل.. غياب نجم ريال مدريد حتى 2020 للإصابة

ذكرت تقارير أن مهاجم ريال مدريد سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة.





لم يذهب يلعب خاميس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال مدريد منذ 22 أكتوبر بسبب مشكلة في العضلات ، لكن سمح للاعب الكولومبي بالانضمام إلى منتخب بلاده للحصول على أحدث مجموعة من المباريات.





أصيب خاميس بإصابة خلال إحدى جلسات التدريب الأسبوع الماضي ، وأكد المرينجي أن اللاعب الكولومبي أصيبت في أربطة في ركبته اليسرى.





لم يضع فريق زين الدين زيدان إطارًا زمنيًا لاسترداد المهاجم ، لكن تقارير مختلفة في أسبانيا أشارت إلى أنه من المحتمل أن يغيب عن بقية 2019.





وجاء في بيان للعملاقين الاسبان "بعد خضوعه لفحوصات طبية من فريق ريال مدريد الطبي اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا خاميس رودريجيز بأربطة داخلية متوترة في ركبته اليسرى".





خاميس ، الذي عاد إلى برنابيو خلال الصيف بعد موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ ، سجل مرة واحدة في تسعة مباريات خلال موسم 2019-20.



