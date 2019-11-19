مفاجأة جديدة من محامي زوجة شادي الأمير بشأن "طفلي السلم"

كشف بلال عادل محامي السيدة سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادى الأمير، عن تفاصيل جديدة، حول واقعة "طفلي السلم".





شادي الأمير تزوج من راقصة





وقال بلال عادل في تصريحات صحفية، إن زوج موكلته سها السيد، سبق له الزواج من راقصة ومطربة، وتزوج موكلته وأنجب منها طفلين، وتركهم بشقة بسيطة في طنطا، ولم ينفق عليهم ولم يزور أطفاله.





ترك زوجته وولديه





وأضاف محامي والدة طفلي السلم، أن شادي الأمير، لم يدفع إيجار الشقة، ولم يلتزم بأي التزام مادي تجاه موكلته وابنائها، وقال المطرب الشعبي لزوجته: "العيشة هنا مش في مستوايا"، وحدثت مشاجرة مع زوجها، واصطحبت السيدة سها الطفلين إلى جدتهم والدة زوجها شادي الأمير وشقيقه لتولي رعايتهما، ولم تعرف ما حدث لهم، غلا بعد نشر صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي.





شادي الأمير سبق حبسه وفلسطيني





وتابع: " شادي الأمير ليس له حق في الإقامة بمصر، فهو فلسطيني الجنسية، وسبق حبسه في قضية أموال عامة قرابة الـ4 أعوام، ولديها عقوبات أخرى قضاها، وموكلتي لا تزال على ذمة ، وأتحدى أي كلام ينافي ذلك"، في إشارة إلى إثارة شائعة بأن المطرب الشعبي طلق زوجته منذ فترة، وهذا ما نفاه محامي والدة الطفلين.





قرار النيابة بعد مشاهدة صور الطفلين





يذكر أنه تم التحفظ على السيدة سها والدة "طفلي السلم، من قبل النيابة العامة، التي قررت توجيه تهمة الإهمال في حياة الطفلين، وعدم استخراج شهادة ميلاد لهما، ما عرض الطفلين للخطر.











